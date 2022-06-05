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Российский Ка-52 долетался: Закарпатский легион сбил "Аллигатора" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 15:04
Вертолет КА-52 "Аллигатор" (Фото - Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin)
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128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила боевой вертолет РФ Ка-52 "Аллигатор" выстрелом из ПЗРК.

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На видео попал момент попадания ракеты, после которого вертолет делает в воздухе, как прокомментировали бойцы, "драматическое сальто", падает на землю и взрывается.

Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

Сергей Бережной
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вертолет 128 бригада К-52 Аллигатор
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