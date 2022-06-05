128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада уничтожила боевой вертолет РФ Ка-52 "Аллигатор" выстрелом из ПЗРК.

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На видео попал момент попадания ракеты, после которого вертолет делает в воздухе, как прокомментировали бойцы, "драматическое сальто", падает на землю и взрывается.

Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

19 марта в Бучанском районе Киевской области подразделения ПВО сбили Ка-52 российских оккупантов.

21 апреля в Запорожской области ВСУ также сбили Ка-52. Вертолет отстреливал тепловые ловушки и пытался скрыться, однако все равно был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

26 апреля еще один Ка-52 был сбит десантно-штурмовыми войсками ВСУ в Харьковской области.

Сергей Бережной

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