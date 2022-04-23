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Тепловые ловушки не помогли. Нацгвардия сбила российский вертолет Ка-52 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 07:08
Сбитый российский вертолет Ка-52 (скриншот видео Нацгвардии)
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Подразделение противовоздушной обороны Нацгвардии сбило российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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Отмечается, что нацгвардейцы сбили вертолет 21 апреля в Запорожской области. Ка-52 отстреливал тепловые ловушки и пытался покинуть территорию, однако все равно был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

СПРАВКА. Ка-52 – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года, стоимость единицы – порядка $15 млн.

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Марк Сировой
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