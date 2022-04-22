Украинские военные с помощью американского ПЗРК Stinger сбили российский транспортно-боевой вертолет Ми-8, а также посадили беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Отмечается, что вертолет Ми-8 удалось сбить подразделению противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ. Десантники использовали ПЗРК Stinger.

Затем подразделение морской пехоты сбило второй российский вертолет, который прилетел эвакуировать возможно уцелевший экипаж Ми-8.

В ДШВ также показали, как военные одного из подразделений ПВО посадили подбитый "Орлан-10" на парашюте и забрали себе беспилотник в качестве военного трофея.

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За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 15 воздушных целей: три самолета, три вертолета и девять БПЛА.

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Марк Сировой

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