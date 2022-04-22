UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ показали, как сбили российский вертолет со Stinger и посадили беспилотник – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 07:08
Видео - ДШВ
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

Украинские военные с помощью американского ПЗРК Stinger сбили российский транспортно-боевой вертолет Ми-8, а также посадили беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что вертолет Ми-8 удалось сбить подразделению противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ. Десантники использовали ПЗРК Stinger.

Затем подразделение морской пехоты сбило второй российский вертолет, который прилетел эвакуировать возможно уцелевший экипаж Ми-8.

В ДШВ также показали, как военные одного из подразделений ПВО посадили подбитый "Орлан-10" на парашюте и забрали себе беспилотник в качестве военного трофея.

Читайте также: Украинский боевой флот пополнился 20 самолетами благодаря поставкам запчастей – CNN

Читайте также: Зеленский: Нам не передали истребители

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ДШВ Орлан-10 ВСУ вертолет беспилотник армия рф десантники ми-8 морпехи вкс рф войска россии stinger стингер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 