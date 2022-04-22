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Урожайный день. За сутки ПВО уничтожили 15 воздушных целей врага, в том числе три самолета

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 01:25
Урожайный день. За сутки ПВО уничтожили 15 воздушных целей врага, в том числе три самолета - Фото
Уничтоженный вертолет российских оккупантов (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

За сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 15 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО", – говорится в сообщении.

Уничтожена такая техника врага: 

- 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

- 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);

– 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10").

Подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожили шесть беспилотников "Орлан-10", еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА – на счету ЗРВ Воздушных Сил.

Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" ВС ВСУ уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно – Су-34 и Су-35.

Десантно-штурмовые войска дополнили статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8.

Еще один Ми-8 – сбили морские пехотинцы.

Воины Нацгвардии сбили "Аллигатор" – российский вертолет Ка-52.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит удары по позициям российских оккупационных войск.

Читайте также: Бойцы ООС отбили на Донбассе 10 атак оккупантов. Сбили два самолета

Наталия Медведева
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