Урожайный день. За сутки ПВО уничтожили 15 воздушных целей врага, в том числе три самолета
За сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 15 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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"Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО", – говорится в сообщении.
Уничтожена такая техника врага:
- 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
- 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);
– 9 БпЛА ОТР ("Орлан-10").
Подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожили шесть беспилотников "Орлан-10", еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА – на счету ЗРВ Воздушных Сил.
Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" ВС ВСУ уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно – Су-34 и Су-35.
Десантно-штурмовые войска дополнили статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8.
Еще один Ми-8 – сбили морские пехотинцы.
Воины Нацгвардии сбили "Аллигатор" – российский вертолет Ка-52.
Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит удары по позициям российских оккупационных войск.
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