Бойцы ООС отбили на Донбассе 10 атак оккупантов. Сбили два самолета

В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Украинские защитники уничтожили шесть танков, четыре артиллерийские системы, восемь единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета (Су-34 и Су-25) и восемь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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