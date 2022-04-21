Наступление на Донбассе. Оккупанты стараются, но у них внутри четыре врага – Арестович

Российская армия, которая начала наступательные действия на востоке и юге Украины, старается, но у нее есть четыре внутренних врага. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину по итогам 20 апреля.

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Фейгин попросил Арестовича рассказать, как развивается наступление российских оккупантов на третий день после его начала.

"Ну российская армия старается. Они старательно пытаются делать все, как учили в "акамедиях", наступают героически там, туда-сюда... Но у российской армии есть четыре врага", – ответил Арестович.

По его словам, первый враг армии РФ – российское политическое руководство. Второй враг – российское командование операций. Третий и четвертый – "дороги и дураки".

"Поэтому ВСУ пытается встретиться с российской армией так уже вот по-настоящему, но те все добираются-добираются и никак не могут пройти первых четыре препятствия", – сказал советник главы ОП.

По мнению Арестовича, сейчас история с наступлением сместилась в область российских информационных операций, а люди в РФ, которые за это отвечают, делают это крайне неумело.

"Если коротко по оперативной обстановке – продвижения особого нет. Да и не "особого", а вообще нет никакого продвижения", – сказал Арестович.

Он рассказал, что украинская армия освободила несколько населенных пунктов на правом фланге.

По информации Арестовича, за три дня российские войска в направлении Гуляйполя продвинулись примерно на пять километров, а в районе Изюма – возможно, на отдельных участках продвинулись на один километр без соприкосновения с украинской армии, в поисках новых направлений.

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Наталия Медведева

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