Минус "Аллигатор". В Харьковской области сбили российский вертолет Ка-52
26.04.2022, 16:59
Фото: Минобороны РФ
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины сбили в Харьковской области российский вертолет Ка-52. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.
Стоимость Ка-52 – около $16 млн.
- 21 апреля в Запорожской области ВСУ сбили другой Ка-52. Вертолет отстреливал тепловые ловушки и пытался скрыться, однако все равно был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.
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