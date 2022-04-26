Минус "Аллигатор". В Харьковской области сбили российский вертолет Ка-52

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины сбили в Харьковской области российский вертолет Ка-52. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

21 апреля в Запорожской области ВСУ сбили другой Ка-52. Вертолет отстреливал тепловые ловушки и пытался скрыться, однако все равно был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Андрей Водяный

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