Аналитик ISW: Россия вряд ли захватит Славянск и Краматорск
Аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Варос считает, что Россия, скорее всего, не сможет захватить Славянск и Краматорск. Об этом он рассказал в интервью Суспільному.
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"Нет. Мы считаем, что Кремль вряд ли захватит их и тем более до 11 сентября. Об этой дате предупреждают украинские официальные лица, мол, в этот период возможны так называемы "референдумы" на оккупированных территориях", – ответил он на вопрос, есть ли у России шансы захватить Славянск и Краматорск.
Варос отметил, что территория вокруг Краматорска, Бахмута, Славянска и Северска имеет относительно более высокое население, чем в других районах Донбасса, а россияне сталкивались с трудностями во время боев в городской среде.
"Поэтому мы ожидаем, что линия Краматорск-Бахмут, прежде всего на шоссе Е40, где есть подготовленные украинские оборонительные позиции, замедлит темgы России", – сказал он.
Аналитик добавил, что Россия очень медленно пытается захватить небольшой город Северск и пока ей это не удается. Он не видит перспектив быстрого успеха россиян, учитывая более сложную и лучше подготовленную оборону Донецкой области.
Варос также согласился с оценкой украинского военного командования, что поставки западного оружия позволили стабилизировать ситуацию на фронте. В частности существенно повлияли американские ракетные системы HIMARS, которые ухудшили способность россиян использовать артиллерию, отметил он.
- Утром Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ пыталась захватить Углегорскую ТЭС, но украинские военные отбили штурм и отбросили оккупантов.
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