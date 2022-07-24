Аналитик ISW: Россия вряд ли захватит Славянск и Краматорск

Аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Варос считает, что Россия, скорее всего, не сможет захватить Славянск и Краматорск. Об этом он рассказал в интервью Суспільному.

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"Нет. Мы считаем, что Кремль вряд ли захватит их и тем более до 11 сентября. Об этой дате предупреждают украинские официальные лица, мол, в этот период возможны так называемы "референдумы" на оккупированных территориях", – ответил он на вопрос, есть ли у России шансы захватить Славянск и Краматорск.

Варос отметил, что территория вокруг Краматорска, Бахмута, Славянска и Северска имеет относительно более высокое население, чем в других районах Донбасса, а россияне сталкивались с трудностями во время боев в городской среде.

"Поэтому мы ожидаем, что линия Краматорск-Бахмут, прежде всего на шоссе Е40, где есть подготовленные украинские оборонительные позиции, замедлит темgы России", – сказал он.

Аналитик добавил, что Россия очень медленно пытается захватить небольшой город Северск и пока ей это не удается. Он не видит перспектив быстрого успеха россиян, учитывая более сложную и лучше подготовленную оборону Донецкой области.

Варос также согласился с оценкой украинского военного командования, что поставки западного оружия позволили стабилизировать ситуацию на фронте. В частности существенно повлияли американские ракетные системы HIMARS, которые ухудшили способность россиян использовать артиллерию, отметил он.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ пыталась захватить Углегорскую ТЭС, но украинские военные отбили штурм и отбросили оккупантов.

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Марк Сировой

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