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РФ пыталась захватить Углегорскую ТЭС, украинские военные отбили штурм – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 07:40
РФ пыталась захватить Углегорскую ТЭС, украинские военные отбили штурм – сводка Генштаба - Фото
Украиснкие военные (фото - Генштаб)

Армия России снова пыталась захватить Углегорскую ТЭС, но украинские военные отбили штурм и отбросили назад оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Харьковское направление

Армия РФ била из артиллерии в районах Питомника, Петровки, Старого Салтова, Дергачей, Коробочкиного и других населенных пунктов.

Донбасс

Славянское – РФ била из артиллерии, в частности в районе Чепиля, Богородичного и Адамовки. Краматорское – российские обстрелы возле Северска, Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Спорного, Ивано-Дарьевки, также оккупанты применяют беспилотники.

Бахмутское – РФ пытается создать условия для наступления на Бахмут и захвата Углегорской ТЭС. Россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районе ряда населенных пунктов, применяют армейскую и штурмовую авиацию. РФ из разных направлений вела штурм для захвата Углегорской ТЭС, но украинские военные снова отбросили оккупантов назад.

Авдеевское, Новопавловское, Запорожское – систематичные российские обстрелы в районах ряда населенных пунктов. Вражеский БПЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодарьевки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование рубежей и позиций.

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Юг

Россияне сосредоточили усилия на удержании занятых рубежей. Обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лептихи и других населенных пунктов.

Север

Волынское и Полесское – без существенных изменений, в Брестской и Гомельской областях армия Беларуси выполняет задания по усилению охраны границы. Северское – армия РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку украинских позиций.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс Харьков штурм армия рф войска россии Углегорская ТЭС
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