Россия формирует новый военный корпус под Нижним Новгородом – разведка
24.07.2022, 06:38
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)
В Нижегородской области Россия формирует еще один военный корпус, который потенциально может быть переброшен в Украину. Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
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"На сегодняшний день на территории Московии идет формирование еще одного корпуса. Это Нижегородская область. Там идет и формирование, и боевое слаживание, и вопросы касающиеся создания нового объединения", – сказал он.
Представитель ГУР не исключил, что новый корпус оккупанты могут перебросить в Украину.
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