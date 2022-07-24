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Россия формирует новый военный корпус под Нижним Новгородом – разведка

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 06:38
Россия формирует новый военный корпус под Нижним Новгородом – разведка - Фото
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

В Нижегородской области Россия формирует еще один военный корпус, который потенциально может быть переброшен в Украину. Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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"На сегодняшний день на территории Московии идет формирование еще одного корпуса. Это Нижегородская область. Там идет и формирование, и боевое слаживание, и вопросы касающиеся создания нового объединения", – сказал он.

Представитель ГУР не исключил, что новый корпус оккупанты могут перебросить в Украину.

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Марк Сировой
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разведка гур корпус Вадим Скибицкий армия рф нижний новгород войска россии нижегородская область
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