Россия формирует новый военный корпус под Нижним Новгородом – разведка

В Нижегородской области Россия формирует еще один военный корпус, который потенциально может быть переброшен в Украину. Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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"На сегодняшний день на территории Московии идет формирование еще одного корпуса. Это Нижегородская область. Там идет и формирование, и боевое слаживание, и вопросы касающиеся создания нового объединения", – сказал он.

Представитель ГУР не исключил, что новый корпус оккупанты могут перебросить в Украину.

Ранее Медуза сообщила, что власти Москвы собирают "собянинский полк" для войны против Украины.

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Марк Сировой

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