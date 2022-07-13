Власти Москвы собирают "собянинский полк" для войны против Украины – Медуза

В Москве финансируют из городского бюджета собственный "батальон" наемников для войны против Украины. По данным российского издания "Медуза", вербовщики и кандидаты называют это формирование "собянинским полком", по имени мэра Сергея Собянина, хотя тот "публично старается как можно сильнее дистанцироваться от войны".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Несмотря на московскую принадлежность подразделения, устраиваются в него "в первую очередь не москвичи, а мужчины из других регионов, даже предпенсионного (вплоть до 60 лет) возраста", пишет издание в статье "Грубо говоря, мы начали войну" со ссылкой на документ с условиями набора.

Сотрудник издания, представившись соискателем на должность рядового наемника, связался с вербовщиком. Телефонный номер последнего, по данным приложений NumBuster и GetContact, принадлежит Роману Высоцкому с позывным "Болгарин": он полный тезка бывшего начальника штаба 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка "народной милиции" российских террористов ДНР.

Теперь "Болгарин" представляется "командиром батальона" в "собянинском полку", набор в который начался 1 июля, добавили в издании.

Смотрите снимок: Удар по складу россиян в Новой Каховке. Появилось спутниковое фото воронки

"Пойдем на Украину. Первый месяц будем вас слаживать на полигоне Мулино, а когда пойдем за "ленточку", там, соответственно, рядовой сержантского состава [получает] больше 200 [тысяч рублей]. В эту сумму входит доплата от мэра Собянина — 200 тысяч, которая разбивается на четыре выплаты по 50. В воинской части получаете карточку ВТБ — выплаты от Москвы будут поступать туда", – рассказал вербовщик.

В пресс-службе правительства Москвы заявили, что "не уполномочены" отвечать на вопросы о "собянинском полку", а в мэрии не ответили на звонки и сообщения в соцсетях.

"Не планируют останавливать набор и другие российские структуры, участвующие в войне против Украины. При этом о потерях российское МО не отчитывается уже больше трех месяцев", – отметили в Медузе.

Грани между наемническими формированиями, армией и "добровольцами" нет, утверждают сами оккупанты: "Нет никаких диких подразделений, все работают с Минобороны".

Читайте также: Путин жертвует своей страной, вести переговоры с Россией невозможно – Бербок

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.