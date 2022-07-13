Предлагают работы пожарными. РФ продолжает скрытую мобилизацию в Мариуполе — советник мэра

В оккупированном и разрушенном Россией Мариуполе захватчики начали очередную волну скрытой мобилизации населения. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, оккупанты пытаются вербовать людей через массовые предложение работы пожарными инспекторами — набирают людей возрастом от 25 до 30 лет без опыта работы.

"Наши люди ради проверки обратились по поводу "трудоустройства". Сообщают, что в случае согласия будут направлены в Донецк на "тренировку и обучение" на пару месяцев, поскольку опыта нет. Это полностью совпадает с предыдущими инсайдами о плане скрытой мобилизации в Мариуполе от оккупационных властей. Собственно интересна и должность — инспектор по надзору, учитывая что надзоры за пожарной безопасностью проводить в Мариуполе негде", — заявил Андрющенко.

Он призвал мариупольцев избежать любого трудоустройства, которое предусматривает форму и присягу террористам ДНР, так как это "прямой путь в окопы".

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Дмитрий Гриниченко

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