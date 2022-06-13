Зеленский на переговорах с Дудой и Чапутовой: Россия ведет скрытую мобилизацию

Владимир Зеленский в понедельник провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

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"Польша и Словакия с первых дней войны помогают нашей армии и украинцам, которые были вынуждены уехать за границу. Спасибо Анджею Дуде и Зузане Чапутовой за эту важную поддержку и мощное адвокатирование в странах-членах ЕС евроинтеграционного движения Украины", – заявил Зеленский.

Во время разговора Зеленский сообщил Дуде и Чапутовой о сложной ситуации на фронте и рассказал, что Россия проводит скрытую мобилизацию для пополнения оккупационных сил.

"Сегодня обстрелы, вчера были обстрелы. Авиаудары, прилетают ракеты... И от разведок, как нашей, так и партнерских, [есть информация] что идет скрытая мобилизация", – заявил Зеленский.

12 июня Зеленский в ежедневном обращении сообщил, что российские власти пытаются завести на Донбасс резервные силы – "слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали путем скрытой мобилизации".

По словам президента Украины, Россия пытается задавить ВСУ массой и теряет тысячи.

Андрей Водяный

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