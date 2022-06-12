Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Россия пытается завести на Донбасс резервные силы.

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"Ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась – они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении Лисичанска, Бахмута, Славянска", — сказал Зеленский.

"Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали путем скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 000 своих утраченных военных. Ни в одной другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", — заявил он.

Президент также сообщил, что после произошедшего ночью ракетного удара по Тернопольской области в больнице до сих пор находятся десять человек, в том числе 12-летняя девочка-переселенка из Харькова.

"Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети – раненные и убитые российскими ударами", — заявил он.

Он подчеркнул, что никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе не было.

В общей сложности Россия за 109 дней полномасштабной войны использовала против Украины 2606 ракет.

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Андрей Водяный

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