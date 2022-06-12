ВСУ отбили штурм россиян в сторону Славянска, в Северодонецке продолжаются бои – сводка

Вооруженным Силам Украины в воскресенье удалось отразить штурм российских войск, которые пытаются продвигаться со стороны Изюма в направлении Славянска, сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке. Вражеские штурмовые действия были остановлены на двух соседних направлениях со стороны Довгенького – в сторону села Мазановка и в сторону села Долина.

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Наступательных действий на Славянск на Лиманском направлении сегодня не было, противник только готовится к наступлению, но продолжает обстрелы украинских подразделений.

В Северодонецке продолжаются боевые действия. Россия с помощью ствольной и реактивной артиллерии пытается преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над городом.

На Бахмутском направлении Россия вела штурмовые действия с целью оцепить Врубовку (находится на полпути между Попасной и Лисичанском), но безуспешно. Попытка возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое не удалась, российские подразделения отошли.

В других направлениях – Авдеевском, Новопавловском и Запорожском – Россия систематически обстреливает украинские позиции для сковывания их действий и недопущения перегруппировки.

В Херсонской области россияне удерживают ранее занятые позиции и обстреливают подразделения Сил обороны. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

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Андрей Водяный

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