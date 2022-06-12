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Ночной удар по Чорткову. Было четыре прилета российских ракет, ранены 22 человека

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 11:09
Ночной удар по Чорткову. Было четыре прилета российских ракет, ранены 22 человека - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

В результате вчерашней ракетной атаки России на Чортков Тернопольской области ранения получили 22 человека, в городе есть разрушения. Об этом сообщил на брифинге глава местной ОВА Владимир Труш.

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"В 21:46 было четыре прилета. Предварительно все ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушено часть военного объекта и гражданские объекты, пострадали четыре пятиэтажных дома с гражданским населением", – сказал Труш.

По его словам, пока о погибших сообщений нет. Известно о 22 пострадавших, среди них – 12-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали, им оказали медицинскую помощь. Состояние практически всех удовлетворительное, часть из них уже вернулись домой.

Труш добавил, что был проведен опрос жителей пострадавшего района – сообщений о пропавших без вести не поступало. Поэтому он надеется, что погибших во время разбора завалов не найдут.

Представитель ГСЧС на брифинге отметил, что также был поврежден газопровод. Труш же призвал не публиковать фото с последствиями прилетов, чтобы не корректировать для врага огонь.

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Марк Сировой
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Тернополь раненые ракеты тернопольская область армия рф чортков Владимир Труш войска россии
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