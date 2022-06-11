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Разведка: РФ выпустила с апреля по Украине десятки Х-22, у них нехватка высокоточных ракет

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 09:32
Разведка: РФ выпустила с апреля по Украине десятки Х-22, у них нехватка высокоточных ракет - Фото
Ракетный удар по Киеву (фото - Сергій Вел)

Британская разведка пишет, что с апреля российские бомбардировщики, вероятно, запустили по Украине "десятки" тяжелых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22 времен 1960-х годов. Эти ракеты при использовании по наземным целям с обычной боеголовкой очень неточны и поэтому могут нанести значительный побочный ущерб и жертвы среди гражданского населения, подчеркнули в Минобороны Великобритании.

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Там уточнили, что такие 5,5-тонные ракеты в первую очередь предназначались для уничтожения авианосцев с использованием ядерной боеголовки.

"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, потому что ей не хватает более точных современных ракет", – предположили в Лондоне.

Украинская система ПВО по-прежнему удерживает тактические самолеты оккупантов на расстоянии, добавили в разведке, – так, что те не могут наносить авиаудары по большей части страны.

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Евгений Пилипенко
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война ракетный удар разведка британская разведка X-22
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