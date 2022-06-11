Разведка: РФ выпустила с апреля по Украине десятки Х-22, у них нехватка высокоточных ракет
Британская разведка пишет, что с апреля российские бомбардировщики, вероятно, запустили по Украине "десятки" тяжелых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22 времен 1960-х годов. Эти ракеты при использовании по наземным целям с обычной боеголовкой очень неточны и поэтому могут нанести значительный побочный ущерб и жертвы среди гражданского населения, подчеркнули в Минобороны Великобритании.
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Там уточнили, что такие 5,5-тонные ракеты в первую очередь предназначались для уничтожения авианосцев с использованием ядерной боеголовки.
"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, потому что ей не хватает более точных современных ракет", – предположили в Лондоне.
Украинская система ПВО по-прежнему удерживает тактические самолеты оккупантов на расстоянии, добавили в разведке, – так, что те не могут наносить авиаудары по большей части страны.
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