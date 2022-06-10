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Германия с января по май на 60% нарастила импорт из России по сравнению с 2021-м – Мельник

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 17:36
Германия с января по май на 60% нарастила импорт из России по сравнению с 2021-м – Мельник - Фото
Андрей Мельник (фото - ЕРА)

С начала января по конец апреля Германия на 60% нарастила импорт из страны-оккупанта России по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные опубликовал в Twitter украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

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Он привел в качестве доказательства статистку по импорту/экспорту от Восточного комитета германской экономики.

"Это безумие. Несмотря на агрессивную войну России (с начала вторжения в конце февраля. — Прим. ред.), Германия <...> перевела в Москву еще почти 6 млрд евро", – написал дипломат.

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По данным в таблице, торговля между Германией и Украиной в тот же период упала на 11%.

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Вчера старший советник Госдепа США по энергобезопасности Хохштейн заявил, что Россия, вероятно, сейчас зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до большой войны.

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Евгений Пилипенко
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Германия война экономика импорт торговля экспорт андрей мельник товарооборот
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