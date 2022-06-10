Германия с января по май на 60% нарастила импорт из России по сравнению с 2021-м – Мельник

С начала января по конец апреля Германия на 60% нарастила импорт из страны-оккупанта России по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные опубликовал в Twitter украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

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Он привел в качестве доказательства статистку по импорту/экспорту от Восточного комитета германской экономики.

"Это безумие. Несмотря на агрессивную войну России (с начала вторжения в конце февраля. — Прим. ред.), Германия <...> перевела в Москву еще почти 6 млрд евро", – написал дипломат.

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По данным в таблице, торговля между Германией и Украиной в тот же период упала на 11%.

Вчера старший советник Госдепа США по энергобезопасности Хохштейн заявил, что Россия, вероятно, сейчас зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до большой войны.

3 июня министр экономики Германии Хабек признал, что Германия не делает все возможное для помощи Украине, потому что максимальная помощь якобы означала бы ее вступление в эту войну против РФ и угрожала бы эскалацией – "вплоть до третьей мировой".

При этом он считает, что российская экономика "терпит крах", а время "работает против РФ".

9 июня глава правящей польской партии Право и справедливость Качиньский заявил, что Франция, Германия и порой Нидерланды "тоньше" Венгрии занимаются обходом санкций против РФ.

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Евгений Пилипенко

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