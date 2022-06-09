Россия, вероятно, зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны – Госдеп

Страна-агрессор Россия сейчас может больше зарабатывать на продажах нефти и газа, чем до полномасштабного вторжения в Украину. Этому способствует глобальный рост мировых цен на энергоносители, который компенсирует западные санкции. Об этом заявил депутатам США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн в четверг, передает Reuters.

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На вопрос, стала ли Россия получать больше доходов от продаж сырой нефти и газа по сравнению с несколькими месяцами до начала войны, Хохштейн ответил: "Я не могу этого отрицать".

По его словам, западные санкции хотя и затормозили часть торговли российскими энергоносителями на рынке, но это также способствовало росту мировых цен на нефть и газ.

Хохштейн отметил, что рост мировых рыночных цен на нефть и газ означает, что доходы России сейчас, вероятно, выше.

В то же время Россия нарастила продажи нефти другим покупателем, в том числе Китаю и Индии.

Решением могут быть новые санкции ЕС, направленные на страхование грузов, которые перевозят российскую нефть.

"Мы хотели бы посмотреть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на более широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы… никто не наживался", – сообщил он.

3 июня ЕС ввел шестой пакет санкций, в который вошел запрет на импорт российской нефти по морю. Эмбарго вступит в силу через шесть месяцев для нефти и восемь месяцев для нефтепродуктов. Временное исключение сделано для тех стран, которые не имеют выхода к морю.

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Наталия Фреик

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