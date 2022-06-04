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Работа над седьмым пакетом санкций ЕС уже идет – замглавы МИД Польши

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 12:59
Работа над седьмым пакетом санкций ЕС уже идет – замглавы МИД Польши - Фото
Замглавы МИД Польши Павел Яблонский и посол Украины Андрей Дещица (Фото - EPA)

Евросоюз уже начал работать над следующий пакетом санкций, которые призваны значительно сократить возможности Кремля продолжать войну против Украины. Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сказал в интервью PAP.

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Яблонский подтвердил, что проектирование седьмого пакета санкций в отношении России уже идет и дал понять, что основными направлениями ограничений должны стать газовые поставки из России и расширение списка банков, которые будут отключены от SWIFT. В этом контексте он упомянул Газпромбанк, через который организована так называемая "оплата за газ за рубли".

Замглавы МИД сказал, что "у Путина пока достаточно ресурсов, чтобы тратить деньги на армию и пополнять силы на фронте", и что задача санкций – "отрезать его от источников денег". 

В числе прочих мер Яблонский назвал конфискацию российских замороженных активов, которые могут быть затем направлены на усиление обороны и послевоенное восстановление Украины. "Мы уже работаем в этом направлении", – сказал он.

По словам Яблонского, Евросоюз также усилил давление на Венгрию, которая заблокировала включение ряда пунктов в шестой санкционный пакет.

Он также отметил, что одним из способов обхода санкций стали попытки продажи российских товаров "под видом продукции из других стран", и что Евросоюз работает над тем, чтобы закрыть эти лазейки.

Яблонский высоко оценил принятый ЕС шестой пакет санкций и отметил "значительный вклад польской дипломатии" в то, что он стал возможен. Именно Польша, как он отметил, с самого начала войны предлагала введение нефтяного эмбарго, которое стало ключевым элементом этого пакета. 

Сергей Бережной
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польша санкции против россии SWIFT Газпромбанк Павел Яблонский нефтяное эмбарго
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