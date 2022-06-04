Работа над седьмым пакетом санкций ЕС уже идет – замглавы МИД Польши

Евросоюз уже начал работать над следующий пакетом санкций, которые призваны значительно сократить возможности Кремля продолжать войну против Украины. Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сказал в интервью PAP.

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Яблонский подтвердил, что проектирование седьмого пакета санкций в отношении России уже идет и дал понять, что основными направлениями ограничений должны стать газовые поставки из России и расширение списка банков, которые будут отключены от SWIFT. В этом контексте он упомянул Газпромбанк, через который организована так называемая "оплата за газ за рубли".

Замглавы МИД сказал, что "у Путина пока достаточно ресурсов, чтобы тратить деньги на армию и пополнять силы на фронте", и что задача санкций – "отрезать его от источников денег".

В числе прочих мер Яблонский назвал конфискацию российских замороженных активов, которые могут быть затем направлены на усиление обороны и послевоенное восстановление Украины. "Мы уже работаем в этом направлении", – сказал он.

По словам Яблонского, Евросоюз также усилил давление на Венгрию, которая заблокировала включение ряда пунктов в шестой санкционный пакет.

Он также отметил, что одним из способов обхода санкций стали попытки продажи российских товаров "под видом продукции из других стран", и что Евросоюз работает над тем, чтобы закрыть эти лазейки.

Яблонский высоко оценил принятый ЕС шестой пакет санкций и отметил "значительный вклад польской дипломатии" в то, что он стал возможен. Именно Польша, как он отметил, с самого начала войны предлагала введение нефтяного эмбарго, которое стало ключевым элементом этого пакета.

3 июня Евросоюз официально ввел шестой пакет санкций против России, в который вошли частичное эмбарго на российскую нефть, отключение от SWIFT нескольких российских банков и запрет на вещание российской пропаганды в Европе.

Сергей Бережной

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