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Кирилл избежал санкций ЕС – журналист

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 17:04
Кирилл избежал санкций ЕС – журналист - Фото
Владимир Путин (слева) и Кирилл (фото - ЕРА)

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), который поддерживает полномасштабную войну России против Украины, избежал попадания в шестой санкционный пакет Евросоюза против страны-оккупанта России. Об этом сообщил в Twitter брюссельский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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4 мая СМИ сообщили, что ЕС включил Кирилла в черновик санкционного списка. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит включение его в список.

По данным Йозвяка, сегодня, 2 июня, шестой пакет санкций ЕС был одобрен послами стран-членов ЕС.

"Патриарха Кирилла [оттуда] убрали", – добавил журналист.

Спецпроект: Грешный трон Кирилла

3 июня публикация о санкциях появится в официальном вестнике Евросоюза.

Читайте также: Папа римский: Патриарх Кирилл 20 минут обосновывал мне войну с картой в руках 

Евгений Пилипенко
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