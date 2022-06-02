Кирилл избежал санкций ЕС – журналист

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), который поддерживает полномасштабную войну России против Украины, избежал попадания в шестой санкционный пакет Евросоюза против страны-оккупанта России. Об этом сообщил в Twitter брюссельский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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4 мая СМИ сообщили, что ЕС включил Кирилла в черновик санкционного списка. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит включение его в список.

По данным Йозвяка, сегодня, 2 июня, шестой пакет санкций ЕС был одобрен послами стран-членов ЕС.

"Патриарха Кирилла [оттуда] убрали", – добавил журналист.

Спецпроект: Грешный трон Кирилла

3 июня публикация о санкциях появится в официальном вестнике Евросоюза.

31 мая Рада проголосовала за санкции против Кирилла и других церковников РПЦ, теперь дело за СНБО.

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Евгений Пилипенко

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