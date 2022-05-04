UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС включил в проект санкционного списка главу РПЦ Кирилла — Голос Америки

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 19:41
ЕС включил в проект санкционного списка главу РПЦ Кирилла — Голос Америки - Фото
Глава РПЦ Кирилл и Владимир Путин (Фото: Шамиль Жуматов/ЕРА)

В проект санкционного списка ЕС наряду с близкими к Кремлю военными и бизнесменами, включен глава Русской православной церкви Кирилл. Об этом со ссылкой на анонимного западного дипломата сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В случае принятия санкций, активы Кирилла будут заморожены, ему также запретят поездки в страны ЕС.

Ранее сегодня РПЦ осудила папу Франциска после того, как он призвал Кирилла не становиться "алтарником Путина". РПЦ заявила, что подобные высказывания наносят вред межцерковному диалогу.

  • Шестой пакет санкций против России, который планируют принять на этой неделе, будет состоять из четырех частей.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции ЕС кирилл рпц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 