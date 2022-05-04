ЕС включил в проект санкционного списка главу РПЦ Кирилла — Голос Америки

В проект санкционного списка ЕС наряду с близкими к Кремлю военными и бизнесменами, включен глава Русской православной церкви Кирилл. Об этом со ссылкой на анонимного западного дипломата сообщает Голос Америки.

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В случае принятия санкций, активы Кирилла будут заморожены, ему также запретят поездки в страны ЕС.

Ранее сегодня РПЦ осудила папу Франциска после того, как он призвал Кирилла не становиться "алтарником Путина". РПЦ заявила, что подобные высказывания наносят вред межцерковному диалогу.

Шестой пакет санкций против России, который планируют принять на этой неделе, будет состоять из четырех частей.

Вадим Ребрина

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