ЕС включил в проект санкционного списка главу РПЦ Кирилла — Голос Америки
04.05.2022, 19:41
Глава РПЦ Кирилл и Владимир Путин (Фото: Шамиль Жуматов/ЕРА)
В проект санкционного списка ЕС наряду с близкими к Кремлю военными и бизнесменами, включен глава Русской православной церкви Кирилл. Об этом со ссылкой на анонимного западного дипломата сообщает Голос Америки.
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В случае принятия санкций, активы Кирилла будут заморожены, ему также запретят поездки в страны ЕС.
Ранее сегодня РПЦ осудила папу Франциска после того, как он призвал Кирилла не становиться "алтарником Путина". РПЦ заявила, что подобные высказывания наносят вред межцерковному диалогу.
- Шестой пакет санкций против России, который планируют принять на этой неделе, будет состоять из четырех частей.
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