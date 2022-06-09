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Франция, ФРГ и порой Нидерланды "тоньше" Венгрии играют против санкций по РФ – Качиньский

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 09:31
Франция, ФРГ и порой Нидерланды
Ярослав Качиньский (фото - ЕРА)

Глава правящей польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что хотя Венгрия открыто препятствует санкциям против страны-оккупанта РФ, "более тонко" тем же занимаются и основные экономики Европы. Видео его выступления показал канал TVP.

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По его словам, "с Венгрией очень серьезная проблема", которую нельзя недооценивать.

"А когда речь идет о более тонкой игре, но похожего содержания, – это в первую очередь Франция, Германия, а иногда также и Нидерланды", – сказал Качиньский.

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Лидер ПиС предположил, что большая война России против Украины, "скорее всего, затянется надолго, и россияне постараются достичь хотя бы частичного успеха".

В начале лета президент Франции призвал "не унижать" РФ. Глава МИД Кулеба ответил ему, что такими призывами Франция унижает сама себя. Макрон, по его же словам, потратил на разговоры с российским диктатором Путиным "сотню часов". Глава ОП Ермак напомнил ему об ответственности агрессора.

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Евгений Пилипенко
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Германия санкции война польша геополитика франция Венгрия ярослав качинський
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