Министр армии США об оружии ВСУ: Учитываем, что Путин может ощутить себя загнанным в угол

Соединенные Штаты хотят передать Украине все необходимое вооружение, но вынуждены учитывать варианты, при которых это может привести к значительной ответной эскалации со стороны России. Об этом во время конференции в Atlantic Council заявила министр армии США Кристин Уормут.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как выразилась топ-чиновник США, Вашингтон хочет обеспечить Украину всем, чем может, но без неконтролируемой эскалации, – чтобы война "не разлилась за пределы Украины" или не пошла "в ужасном направлении".

"Ведь если Путин почувствует, что его загнали в угол, что он будет делать? Станет ли он рассматривать применение химического оружия или даже какое-то тактическое ядерное оружие? Поэтому мы в администрации вынуждены весьма трезво оценивать эти риски и очень аккуратно продумывать, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине, и что именно ей требуется, <...> но чтобы избежать расширения конфликта", – пояснила она.

Читайте также: В Турции заявили, что оружие Запада "не помогает" Украине победить Россию

Уормут признала, что "чем дальше, тем сложнее будет поддерживать высокий боевой дух украинских войск, учитывая все бомбардировки", но добавила, что США все-таки "не могут позволить, чтобы произошла эскалация этой войны".

По ее мнению, если такая эскалация случится, единство союзников по НАТО и американскую поддержку Украины "будет намного сложнее поддерживать".

Министр армии США – это гражданская должность в Пентагоне. Глава ведомства несет ответственность за людские ресурсы в армии, персонал, дела резерва, зданий и сооружений, охраны окружающей среды, систем вооружения и оборудования и вопросы его приобретения, коммуникации и финансового управления. Подчиняется только министру обороны США.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.