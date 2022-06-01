В немецкой оппозиции призвали Берлин определиться – хотят ли там победы Украины в войне

В немецкой оппозиции призывают правительство ФРГ четче формулировать заявления о полномасштабной войне России против Украины, если Берлин действительно выступает за победу последней. Об этом пишет местное издание Тagesspiegel.

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Парламентский секретарь союза ХДС/ХСС Торстен Фрай обвинил правительство, что там "слишком неохотно" делают заявления о войне, пишет ресурс.

"Заявления министров Зеленых и социал-демократов, что Россия не должна победить, разочаровывают и недостаточны", – заявил он, добавив, что в его политической силе хотят, чтобы Украина выиграла войну.

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Депутат ХДС Армин Шварц также сказал, что Украина "должна выиграть войну", и выразил недоумение, "почему власти не могут сформулировать такое простое предложение". По его словам, политики от власти "смущают" своей нынешней риторикой.

Издание отметило, что канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и несколько министров его правительства используют формулировку, по которой "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть". В Тagesspiegel добавили, что такая позиция "вызвала вопросы, почему вместо этого они конкретно не призывают к победе Украины".

31 мая Шольц сказал, что не понимает, почему его критикуют: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".

1 июня в Берлине заговорили о новой стратегии Путина. Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Украине нужно больше оружия, чем давали, и поставки должны быть непрерывными.

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Евгений Пилипенко

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