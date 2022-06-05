Ермак ответил на "не унижайте Россию" Макрона, напомнил ему об ответственности агрессора

Привлечение страны-оккупанта России к ответственности за полномасштабную войну против Украины – это называется "справедливостью", а не "унижением". Так на соответствующее заявление французского президента Эманнюэля Макрона отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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В начале лета президент Франции призвал "не унижать" РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил ему, что такими призывами Франция унижает сама себя. Макрон, по его же словам, потратил на разговоры с Путиным "сотню часов".

По словам Ермака, ответственность за преступления и геноцид украинцев "должна быть максимально жесткой".

"Ответственность агрессора – это не унижение, а справедливость", – подчеркнул он, отмечая, что "от некоторых стран раздаются предложения "не унижать" Россию".

Остановить российскую агрессию можно сильной дипломатией, экономическими санкциями и оружием, резюмировал Ермак.

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Евгений Пилипенко

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