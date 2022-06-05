Предварительно: по Киеву била ракетами стратегическая авиация России с Каспийского моря

По предварительным данным, ракетный удар по Киеву был нанесен с акватории Каспийского моря. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Отмечается, что утром было выпущено несколько ракет по Киеву. По предварительным данным, их запускали со стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 с акватории Каспийского моря.

Около 06:00 подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" обнаружило и уничтожило одну из крылатых ракет.

Сегодня утром Россия ракетами атаковала Киев, в частности железнодорожные объекты. Были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, пострадал человек.

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Марк Сировой

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