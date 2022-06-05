Россия атаковала Киев ракетами: в двух районах прогремели взрывы
В Дарницком и Днепровском районах Киева было несколько взрывов. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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"Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте", – написал он.
Детали Кличко пообещал сообщить позже. Журналисты LIGA.net слышали взрывы и свист, похожий на пролет ракеты, на левом берегу Киева. В социальных сетях публикуют фото и видео с пролетом ракеты и клубами дыма.
Также мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что около 06:00 враг обстрелял территории в непосредственной близости от управляемой им общины. Информация о разрушениях в Броварской общине не поступала.
В Киеве в 05:01 была объявлена воздушная тревога. Она еще не закончилась, в КГГА рекомендуют находиться в убежищах.
- Генштаб ВСУ практически ежедневно предупреждает об угрозе ракетных ударов со стороны Беларуси.
- Кроме того, РФ использует для ракетных ударов стратегическую авиацию, а также корабли и подлодки в Черном море.
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