Россия атаковала Киев ракетами: в двух районах прогремели взрывы

В Дарницком и Днепровском районах Киева было несколько взрывов. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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"Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте", – написал он.

Детали Кличко пообещал сообщить позже. Журналисты LIGA.net слышали взрывы и свист, похожий на пролет ракеты, на левом берегу Киева. В социальных сетях публикуют фото и видео с пролетом ракеты и клубами дыма.

Также мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что около 06:00 враг обстрелял территории в непосредственной близости от управляемой им общины. Информация о разрушениях в Броварской общине не поступала.

В Киеве в 05:01 была объявлена воздушная тревога. Она еще не закончилась, в КГГА рекомендуют находиться в убежищах.

Генштаб ВСУ практически ежедневно предупреждает об угрозе ракетных ударов со стороны Беларуси.

Кроме того, РФ использует для ракетных ударов стратегическую авиацию, а также корабли и подлодки в Черном море.

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Марк Сировой

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