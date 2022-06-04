Украинская ПВО уничтожила самолет, вертолет, БПЛА и ракеты РФ, выпущенные с подлодок

Сегодня, 4 июня, украинская ПВО уничтожила четыре ракеты РФ, выпущенные с подводных лодок, три беспилотника, один самолет и один вертолет оккупантов. Об этом сообщает командование Воздушных сил.

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Сообщается, что на восточном направлении ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном – БПЛА "Форпост".

Также противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила российский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

По информации ВМС Украины, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с подводных лодок россиян.

"Очередные "не имеющие аналогов" ракеты, стоившие РФ миллионы долларов, были сбиты нашими военными с корабля и береговых постов с помощью зенитной артиллерии и ПЗРК", – сообщили ВМС Украины.

Всего за сутки было уничтожено девять воздушных целей оккупантов.

С 24 февраля по 4 июня армия РФ потеряла в Украине около 31 050 человек убитыми, тысячи единиц техники, а также 210 самолетов и 175 вертолетов.

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Оксана Житнюк

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