Арестович об активизации "Точек-У" и авиации РФ: Признание, что не могут выполнить задачи

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал сегодняшние массированные удары оккупантов по многим населенным пунктам на востоке. В интервью Марку Фейгину Арестович сказал, что причиной этих атак россиян является то, что они "уперлись", потому что Украина подтянула резервы на Донбасс.

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Арестович сообщил, что сегодня российские оккупанты нанесли массированные удары "Точками-У", применяли РСЗО и авиацию.

"Если полетели "Точки" и заработала авиация по переднему краю, это означает две вещи: они уперлись, оценили, что они уперлись не просто так, а потому что украинская сторона подвезла резервы… И работа по переднему краю пошла. Это признание противника, что они не могут выполнить задачи. Не могут срывать подвоз резервов и не могут пробить наши позиции на направлении, которое они хотят пройти, либо те позиции, которые держат под контролем их определенные рубежи и пути сообщения. Это признание того, что уперлись. И попытка изменить ситуацию", – сказал Арестович.

Комментируя динамику боевых действий, Арестович сказал, что оккупанты "стали везде", кроме Северодонецка, куда они пытаются бросать свои резервы для штурма, и кроме направления на Святогорск со стороны Лимана, где россияне тоже пытаются наступать. Но там пока что, по словам Арестовича, оккупанты "не сильно продвинулись".

В вечерней сводке Генштаб сообщал, что россияне нанесли четыре ракетных удара "Точкой-У" по районам Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска. Войска РФ нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску и Соледару, били артиллерией вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки. На Северодонецком направлении работала авиация РФ. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял РСЗО и авиацию.

Оксана Житнюк

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