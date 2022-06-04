ВСУ не видят признаков создания ударных группировок россиян на Северском направлении

Генштаб ВСУ не фиксирует признаков создания ударных группировок россиян на Северском направлении. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает концентрировать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Идет систематическое огневое влияние на позиции украинских войск.

На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

Враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горного, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка.

На Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Берестового и Клинового.

В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационный удар нанесен по населенному пункту Курахово.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Гая. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесен по населенному пункту Каменское.

На Южнобужском направлении обстановка не изменилась.

Вадим Ребрина

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