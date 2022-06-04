Вчера наибольшие потери армия РФ несла на Запорожском направлении: сводка
Силы обороны Украины вчера уничтожили около 100 российских военных. Армия РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения около 31 050 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери армия России несла на Запорожском направлении. С 24 февраля по 4 июня агрессор потерял на войне в Украине:
личного состава – около 31 050 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1376 (+9),
боевых бронированных машин ‒ 3379 (+13),
артиллерийских систем – 680 (+5),
РСЗО – 207 (0),
средств ПВО – 95 (0),
самолетов – 210 (0),
вертолетов – 175 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5),
крылатых ракет – 122 (+1),
кораблей / катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2337 (+8),
спецтехники – 52 (+1).
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