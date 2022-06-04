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Вчера наибольшие потери армия РФ несла на Запорожском направлении: сводка

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 12:03
Вчера наибольшие потери армия РФ несла на Запорожском направлении: сводка - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: ВСУ)

Силы обороны Украины вчера уничтожили около 100 российских военных. Армия РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения около 31 050 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери армия России несла на Запорожском направлении. С 24 февраля по 4 июня агрессор потерял на войне в Украине:

личного состава – около 31 050 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1376 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 3379 (+13),

артиллерийских систем – 680 (+5),

РСЗО – 207 (0),

средств ПВО – 95 (0),

самолетов – 210 (0),

вертолетов – 175 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5),

крылатых ракет – 122 (+1),

кораблей / катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2337 (+8),

спецтехники – 52 (+1).

Читайте также: Армия РФ медленно продвигается на Донбассе и бросила резервы в Северодонецк – Генштаб ВСУ

Марк Сировой
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ВСУ Донбасс убитые потери Запорожье армия рф генштаб войска россии
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