Вчера наибольшие потери армия РФ несла на Запорожском направлении: сводка

Силы обороны Украины вчера уничтожили около 100 российских военных. Армия РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения около 31 050 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери армия России несла на Запорожском направлении. С 24 февраля по 4 июня агрессор потерял на войне в Украине:

личного состава – около 31 050 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1376 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 3379 (+13),

артиллерийских систем – 680 (+5),

РСЗО – 207 (0),

средств ПВО – 95 (0),

самолетов – 210 (0),

вертолетов – 175 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5),

крылатых ракет – 122 (+1),

кораблей / катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2337 (+8),

спецтехники – 52 (+1).

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Марк Сировой

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