Армия РФ медленно продвигается на Донбассе и бросила резервы в Северодонецк – Генштаб ВСУ

Армия РФ неудачно штурмовала на Славянском направлении и бросила резервы в Северодонецк, в целом темпы ее продвижения на Донецком направлении являются низкими. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанщина

В районе Шиповатого замечена колонна техники с горючим и боеприпасами – в обратном направлении эвакуировали до 100 единиц поврежденного вооружения и техники. На Харьковском направлении россияне сосредоточены на удержании рубежей, интенсивно обстреливают украинские силы, ударили по транспортному объекту в Мохначе.

На Славянском – россияне обстреляли ряд населенных пунктов, безуспешно штурмовали в направлении Богородичного и понесли потери при неуспешной попытке наступать в направлении Вернополья.

Донбасс

Темпы продвижения российских подразделений на Донецком направлении – низкие из-за физического истощения и низкого морально психологического состояния. Основные усилия брошены на Северодонецкое и Бахмутское направления.

Враг при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в Северодонецке, усилил группировку за счет мобилизационного резерва второго армейского корпуса, в городе идут бои. Оккупанты безуспешно наступали в районе Устиновки. На Бахмутском – РФ ведет наступление, без успеха, отошла после огневого поражения от украинских сил.

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На Авдеевском и Кураховском направлениях враг ведет сковывающее и отвлекающие действия. На Лиманском – пытается взять под контроль участок левого берега Северского Донца в районе Старого Каравана.

Юг

На Южнобугском направлении враг ведет позиционную оборону, пытается наносить огневое поражение украинским войскам. Оккупанты боятся сопротивления населения, которое нарастает в Херсонской области. Руководство оккупантов передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах и бронированных машинах. Местные продолжают тотальное сопротивление.

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Марк Сировой

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