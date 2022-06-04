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Подоляк: Нужное оружие получим в ближайшее время, будет более интенсивное контрнаступление

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 07:14
Подоляк: Нужное оружие получим в ближайшее время, будет более интенсивное контрнаступление - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Украина получит необходимое количество оружия в ближайшее время, после чего перейдет к более интенсивному контрнаступлению. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Его спросили, когда Украина почувствует, что уже имеет мощное оружие. Он ответил, что у западных партнеров есть некая инертность решений, однако поставки оружия идут.

"Мы уже начинаем его получать, но это вопрос времени. Мы бы хотели его получить еще месяц назад, чтобы было меньше погибших. А Европа принимает решения немного более постепенно, чем нам бы хотелось. Когда мы получим достаточное количество оружия – в ближайшее время. И вы это увидите, как только начнется более интенсивное контрнаступление с нашей стороны", – сказал он.

Подоляк отметил, что сегодня украинские силы уже ведут отдельные контрнаступления, но они станут более интенсивными, когда Украина получит все, что ей нужно.  

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Марк Сировой
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ВСУ оружие вооружение михаил подоляк контрнаступление
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