Поймали на оперативном скачке: Арестович об успешном контрнаступлении ВСУ возле Херсона

Советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал подробности контрнаступательной операции ВСУ на Херсонском направлении в результате которой была уничтожена БТГ врага.

"Российские войска стянули технику, ПВО, танки перед наступлением в сторону Запорожья, Кривого Рога и границ Херсонской области. Перед наступлением, наши влупили по трем направлениям", – рассказал Арестович в эфире Фейгин. Live.

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В ходе операции ВСУ организовали три переправы через реку Ингулец и все были успешными.

"Закрепились, создали плацдарм. Но противник перебросил свои части и пошел таранить плацдарм. В результате ВСУ сегодня разгромили батальонно-тактическую мотострелковую группу врага в ноль. Уничтожено несколько десятков едениц техники и несколько сотен личного состава только убитыми", – сказал Арестович.

В результате украинские войска сорвали наступление российской армии, нанесли потери врагу и теперь оккупантам необходимо долго собираться с силами, чтобы повторить попытку наступления.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинские защитники "втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город.

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Роман Брыль

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