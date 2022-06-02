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Поймали на оперативном скачке: Арестович об успешном контрнаступлении ВСУ возле Херсона

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 22:49
Поймали на оперативном скачке: Арестович об успешном контрнаступлении ВСУ возле Херсона - Фото
Фото: Миноброны/Facebook

Советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал подробности контрнаступательной операции ВСУ на Херсонском направлении в результате которой была уничтожена БТГ врага.  

"Российские войска стянули технику, ПВО, танки перед наступлением в сторону Запорожья, Кривого Рога и границ Херсонской области. Перед наступлением, наши влупили по трем направлениям", – рассказал Арестович в эфире Фейгин. Live.  

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В ходе операции ВСУ организовали три переправы через реку Ингулец и все были успешными. 

"Закрепились, создали плацдарм. Но противник перебросил свои части и пошел таранить плацдарм. В результате ВСУ сегодня разгромили батальонно-тактическую мотострелковую группу врага в ноль. Уничтожено несколько десятков едениц техники и несколько сотен личного состава только убитыми", – сказал Арестович. 

В результате украинские войска сорвали наступление российской армии, нанесли потери врагу и теперь оккупантам необходимо долго собираться с силами, чтобы повторить попытку наступления.

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Роман Брыль
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ВСУ Херсон Алексей Арестович контрнаступление
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