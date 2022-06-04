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ВСУ уничтожили дорогостоящий беспилотник и вертолет россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 19:22
Скриншот из видеозаписи
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Сегодня, 4 июня, украинские военнослужащие на Донбассе сбили вражеский вертолет, а в Одесской области – дорогостоящий беспилотник "Форпост". Об этом сообщают оперативное командование "Север" и командование Воздушных сил.

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"Еще один вражеский вертолет нашел последнее пристанище на Донбассе!" – сообщили в ОК "Север".

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Командование Воздушных сил сообщило, что 4 июня ВСУ записали на свой счет еще один сбитый российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".

"Воздушная цель, выполнявшая задачи воздушной разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море", – сообщили Воздушные силы.

Стоимость такого БПЛА – около $7 млн. Украинские силы сбили его в Одесской области.

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Оксана Житнюк
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Донбасс вертолет Одесса БПЛА форпост
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