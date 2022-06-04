Из Киевского моря достали обломки российского вертолета – фото, видео
04.06.2022, 00:18
Фото: Андрей Небитов / Facebook
Со дна Киевского водохранилища 3 июня подняли обломки российского вертолета, сбитого в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
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"Только что из Киевского водохранилища извлекли этот вражеский вертолет, точнее, то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных сил Украины", — написал Небытов в Facebook.
Он указал, что, по предварительным данным, вертолет был подведен в первый день войны. В вертолете обнаружили тела двух погибших российских военных.
- 2 июня оперативное командование "Север" сообщило, что со дна Киевского моря получили российский вертолет.
- В начале мая Госпогранслужба показала, как доставали со дна Киевского моря один из сбитых вертолетов ВКС России.
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