Из Киевского моря достали обломки российского вертолета – фото, видео

Со дна Киевского водохранилища 3 июня подняли обломки российского вертолета, сбитого в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"Только что из Киевского водохранилища извлекли этот вражеский вертолет, точнее, то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных сил Украины", — написал Небытов в Facebook.

Он указал, что, по предварительным данным, вертолет был подведен в первый день войны. В вертолете обнаружили тела двух погибших российских военных.

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Андрей Водяный

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