Со дна Киевского моря достали "крокодила" – боевой российский вертолет: фото, видео

Со дна Киевского водохранилища достали сбитый российский вертолет Ка-52 "аллигатор". Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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"Защитники Украины умело трансформировали его (вертолет, – ред.) в подлодку и отправили по курсу российского военного корабля", – говорится в сообщении.

Доставали "крокодила" со дна Киевского моря пограничники Житомирского отряда вместе с бойцами Вооруженных Сил Украины.

Для буксировки они использовали катер морской охраны, вертолет был подвешен в это время на буях.

"Впоследствии это доказательство военных преступлений московии в Украине подняли на сушу", – добавили в ГПСУ.

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Марк Сировой

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