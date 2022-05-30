Украинские военные сбили уникальный российский вертолет – фото

Украинские военные сбили уникальный российский Ми-35МС, сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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Где именно это произошло и когда, СтратКом ВСУ не рассказывает.

Ми-35МС – это вертолет связи и управления, разработанный для российского военного командования. Является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом особенностей.

Одна из них – автомат перекоса, как у ударного Ми-28. Это особый механизм для управления основным винтом, который делает возможным управление вертикальным перемещением вертолета, а также его наклоном из стороны в сторону и вперед-назад.

По данным Генерального штаба, с начала большой войны украинские войска подвели 174 российских вертолета.

Андрей Водяный

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