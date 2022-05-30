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Украинские военные сбили уникальный российский вертолет – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 14:36
Украинские военные сбили уникальный российский вертолет – фото - Фото
Фото: СтратКом ВСУ

Украинские военные сбили уникальный российский Ми-35МС, сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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Где именно это произошло и когда, СтратКом ВСУ не рассказывает.

Украинские военные сбили уникальный российский вертолет – фото

Украинские военные сбили уникальный российский вертолет – фото

Ми-35МС – это вертолет связи и управления, разработанный для российского военного командования. Является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом особенностей.

Одна из них – автомат перекоса, как у ударного Ми-28. Это особый механизм для управления основным винтом, который делает возможным управление вертикальным перемещением вертолета, а также его наклоном из стороны в сторону и вперед-назад.

Андрей Водяный
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