Украинские военные сбили уникальный российский вертолет – фото
30.05.2022, 14:36
Фото: СтратКом ВСУ
Украинские военные сбили уникальный российский Ми-35МС, сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
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Где именно это произошло и когда, СтратКом ВСУ не рассказывает.
Ми-35МС – это вертолет связи и управления, разработанный для российского военного командования. Является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М, но с рядом особенностей.
Одна из них – автомат перекоса, как у ударного Ми-28. Это особый механизм для управления основным винтом, который делает возможным управление вертикальным перемещением вертолета, а также его наклоном из стороны в сторону и вперед-назад.
- По данным Генерального штаба, с начала большой войны украинские войска подвели 174 российских вертолета.
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