Потери армии России в Украине: минус 200 оккупантов только за последние сутки

Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 30 350 военнослужащих. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Общие боевые потери врага с 24 февраля по 30 мая:

личного состава — около 30 350 человек (+200 за прошедшие сутки);

танков — 1349 единиц (+11);

боевых бронированных машин — 3282 (+12);

артиллерийских систем — 643 (+12);

РСЗО — 205 (+2);

средств ПВО — 93 (0);

самолетов — 207 (0);

вертолетов — 174 (0);

автотехники — 2258 (+18);

кораблей/катеров — 13 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 507 (+3);

спецтехники — ​​48 (0);

крылатых ракет — 116 (+2).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Запорожском направлении фронта, уточнили в Генштабе.

Читайте также: Ситуация в Северодонецке, Лимане и на Бахмутской трассе на утро 30 мая



Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.