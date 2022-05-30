Потери армии России в Украине: минус 200 оккупантов только за последние сутки
Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 30 350 военнослужащих. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 30 мая:
личного состава — около 30 350 человек (+200 за прошедшие сутки);
танков — 1349 единиц (+11);
боевых бронированных машин — 3282 (+12);
артиллерийских систем — 643 (+12);
РСЗО — 205 (+2);
средств ПВО — 93 (0);
самолетов — 207 (0);
вертолетов — 174 (0);
автотехники — 2258 (+18);
кораблей/катеров — 13 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 507 (+3);
спецтехники — 48 (0);
крылатых ракет — 116 (+2).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Запорожском направлении фронта, уточнили в Генштабе.
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