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"Пацанов в Бурятии постоянно хоронят". Родственники просят оккупанта не воевать – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 11:07
Видео - ГУР
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Главное управление разведки опубликовало перехваченный разговор, в котором родственники российского оккупанта "Антохи" из Бурятии уговаривают его не воевать в Украине.

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Родственница рассказывает, что нашла юриста, который поможет оккупанту избежать ответственности в случае увольнения из армии РФ. Он отвечает, что уже написал рапорт.

"Если примешь решение увольняться, принимай. Каждый человек имеет право на жизнь и здоровье. Главное, Антоха, выжить, у тебя – одна цель. Погибнет столько молодежи… Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто!" – ответила собеседница.

Она также жалуется на пропаганду и говорит, что Минобороны РФ занижает потери российских войск.

"Праздники – каждый день по телевизору какая-то х**ня. Улан-Удэ – 99 лет. Большущий концерт. По**ен, что в Бурятии каждый день хоронят пацанов с Украины. Вообще должен быть на**р траур. А то проедут на машинах с этими знаками в поддержку наших солдат. Патриоты е**ные. Детей патриотизму кинулись учить. По телевизору все эти политические программы какую-то х**ню порют", – сказала она.

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Марк Сировой
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разведка гур потери перехват оккупант армия рф Бурятия войска россии
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