Украинские силы уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего армия РФ теряла под Бахмутом
Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных и восемь танков за сутки. Армия России потеряла 30 150 человек с 24 февраля по 29 мая, передает Генштаб ВСУ.
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Вчера наибольшие потери у оккупантов были на Бахмутском направлении. С начала полномасштабной войны армия России потеряла:
личного состава – около 30 150 (+150) человек ликвидировано,
танков – 1338 (+8),
боевых бронированных машин ‒ 3270 (+12),
артиллерийских систем – 631 (+3),
РСЗО – 203 (0),
средств ПВО – 93 (0),
самолетов – 207 (0),
вертолетов – 174 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
крылатых ракет – 116 (0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14),
спецтехники – 48 (0).
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