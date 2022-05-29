Украинские силы уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего армия РФ теряла под Бахмутом

Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных и восемь танков за сутки. Армия России потеряла 30 150 человек с 24 февраля по 29 мая, передает Генштаб ВСУ.

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Вчера наибольшие потери у оккупантов были на Бахмутском направлении. С начала полномасштабной войны армия России потеряла:

личного состава – около 30 150 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1338 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 3270 (+12),

артиллерийских систем – 631 (+3),

РСЗО – 203 (0),

средств ПВО – 93 (0),

самолетов – 207 (0),

вертолетов – 174 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),

крылатых ракет – 116 (0),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14),

спецтехники – 48 (0).

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Марк Сировой

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