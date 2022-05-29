UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские силы уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего армия РФ теряла под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 08:58
Украинские силы уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего армия РФ теряла под Бахмутом - Фото
Уничтоженная техника армии РФ в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных и восемь танков за сутки. Армия России потеряла 30 150 человек с 24 февраля по 29 мая, передает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера наибольшие потери у оккупантов были на Бахмутском направлении. С начала полномасштабной войны армия России потеряла:

личного состава – около 30 150 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1338 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 3270 (+12),

артиллерийских систем – 631 (+3),

РСЗО – 203 (0),

средств ПВО – 93 (0),

самолетов – 207 (0),

вертолетов – 174 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),

крылатых ракет – 116 (0),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14),

спецтехники – 48 (0).

Читайте также: Украинские силы отбросили армию РФ на невыгодные позиции на юге – Генштаб ВСУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Донбасс убитые потери бахмут армия рф генштаб войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 