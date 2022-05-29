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Украинские силы отбросили армию РФ на невыгодные позиции на юге – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 07:45
Украинские силы отбросили армию РФ на невыгодные позиции на юге – Генштаб ВСУ - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов на невыгодные рубежи в районе Костромки Херсонской области, также они отбили ряд штурмов на Донбассе, в частности в районе Северодонецка и Бахмута. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Враг обстреливает населенные пункты практически на всех направлениях, на Донецком – увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

Ситуация по направлениям:

Южнобугское

В результате наступательных действий украинских подразделений враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе Костромки. Россияне пытаются восстановить утерянные позиции, перебрасывают резервы на угрожающие направления.

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Украинские силы отбросили армию РФ на невыгодные позиции на юге – Генштаб ВСУ

Донбасс

На Северодонецком – РФ вела штурмовые действия, бои в районе Северодонецка продолжаются, в районе Бобрового враг после потерь отошел на ранее занятые позиции.

На Бахмутском – оккупанты пытаются улучшить положение: безуспешно вели наступательные и штурмовые действия, отошли в районах Владимировки, Василевки, Камышевахи и Мироновки. На Авдеевском – РФ безуспешно пыталась наступать в районе Камянки и Веселого.

Слобожанское

Враг пытается удержать позиции на Харьковском направлении, сдержать продвижение украинских сил к границе, дистанционно минирует районы возможных действий ВСУ и обстреливает населенные пункты. На Славянском – пытается удержать позиции и создать условия для возобновления наступления.

Север

В Беларуси – все больше мероприятий оперативной и боевой подготовки сил реагирования беларуской армии, есть угроза ракетно-авиационных ударов из этой страны. В Брянской и Курской областях РФ враг прикрывает границу, обстрелял из минометов украинские позиции в Сумской области.

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Марк Сировой
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