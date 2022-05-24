Один из российских оккупантов пожаловался жене, что армия РФ несет большие потери, военных обманывают с выплатами и ему не хочется идти в бой. Об этом говорится в перехвате их разговора от Главного управления разведки.

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"Я просто в а**уе, кошмар, я здесь столько трупов увидел – это п**дец. Разорванные трупы, разорванные трупы", – говорит он.

Оккупант также жалуется на постоянные бомбежки, из-за которых ему с сослуживцами даже в туалет приходится ходить по графику. Говорит, что "обос**лся и обос**лся" от страха, когда прилетел артиллерийский снаряд. Постоянно повторяет, что происходит безумие – и он находится "в г*вне".

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Он также возмущается, что военным не платят обещанные 10 000 рублей боевых в сутки, из-за чего происходит бунт, – и 80% не хотят идти в бой.

"Да и мы в бой не идем. Та н**уй мне это надо, я че б**ть из-за мелочи какой-то. Я говорю: на стройке больше зарабатываю, я че – в бой пойду? Да на х*ю я вертел вас всех, на смерть не пойду", – говорит он.

Оккупант также говорит, что потерял много друзей и ему приходилось собирать трупы молодых солдат в пакеты.

"15 самарскую бригаду вообще раз**бали в го**ище: из 2000 человек осталось 400. Тридцатку ра***бали так, что там вообще никого не осталось. 21 бригада вообще просто в го**ище, просто одни трупы", – говорит он.

Оккупант обещает, что уволится после контракта. И жалуется, что в оккупационных войсках – все друг другу враги. "Нет такого, чтобы ЛНР, ДНР (террористические организации. – Прим ред.) были все за Россию. Ни**я подобного. Все враги", – подытожил он.

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Марк Сировой

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