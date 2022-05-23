Потери России за три месяца – как у СССР за 9 лет в Афганистане – британская разведка

Россия за три месяца войны в Украине потеряла столько же людей, сколько СССР за девять лет в Афганистане, заявила в понедельник британская разведка.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сочетание плохой низкоуровневой тактики, ограниченное воздушное прикрытие, отсутствие гибкости и командный подход, склонный к усугублению неудач и повторению ошибок, привели к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти при наступлении на Донбасс", – говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что в прошлом российская общественность была чувствительна к потерям в Афганистане. Поэтому по мере роста количества жертв в Украине потери будут все очевиднее, а общественное недовольство войной может возрасти.

Российская армия потеряла в Украине ориентировочно 29 050 военных, сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке 22 мая.

Россия о своих потерях в войне против Украины не сообщала с конца марта. Тогда она признала гибель 1351 военнослужащего и ранение еще 3825.

7 апреля спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News признал, что российские войска понесли "значительные потери" в Украине.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.