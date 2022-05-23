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Потери России за три месяца – как у СССР за 9 лет в Афганистане – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 08:56
Потери России за три месяца – как у СССР за 9 лет в Афганистане – британская разведка - Фото
Фото: EPA

Россия за три месяца войны в Украине потеряла столько же людей, сколько СССР за девять лет в Афганистане, заявила в понедельник британская разведка.

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"Сочетание плохой низкоуровневой тактики, ограниченное воздушное прикрытие, отсутствие гибкости и командный подход, склонный к усугублению неудач и повторению ошибок, привели к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти при наступлении на Донбасс", – говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что в прошлом российская общественность была чувствительна к потерям в Афганистане. Поэтому по мере роста количества жертв в Украине потери будут все очевиднее, а общественное недовольство войной может возрасти.

Андрей Водяный
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Россия война британская разведка потери врага
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