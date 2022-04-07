"Это трагедия для нас". Песков признал, что Россия понесла "значительные потери" в Украине

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков признал, что Россия понесла "значительные потери войск" в войне против Украины. Об этом он сказал в интервью Sky News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал Песков.

При этом он продолжает настаивать, что обстрелы российскими войсками гражданских объектов в Мариуполе, в частности роддома, а также массовые убийства мирных жителей Бучи являются "фейком".

На вопрос, готов ли он сотрудничать с Международным уголовным судом в расследовании этих и других преступлений, Песков ответил, что Россия не признает Международный уголовный суд.

Он также заявил, что не считает возможным привлечь к ответственности в этом суде диктатора Путина.

На вопрос, считает ли он санкции против России экзистенциальной угрозой, Песков сказал, что РФ живет под санкциями уже "десятки лет".

"Мы начали готовиться к этим санкциям еще год назад. И поэтому сейчас, конечно, мы находимся в очень тяжелой ситуации с точки зрения экономики, но наша экономика все еще стоит на ногах, и у нас все хорошо", – сказал секретарь Путина.

25 марта Минобороны РФ сообщало, что за месяц спецоперации в Украине погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения.

По последним данным Генштаба ВСУ, за 42 дня войны против Украины российские войска потеряли почти 700 танков, 150 самолетов, 135 вертолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 18 900.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил сегодня, что РФ за 42 дня войны понесла прямых военных потерь на $12,19 млрд.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.