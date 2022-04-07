За 42 дня войны в Украине уничтожено уже 18 900 российских оккупантов – Генштаб

За 42 дня войны против Украины российские войска потеряли почти 700 танков, 150 самолетов, 135 вертолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 18 900, сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 7 апреля ориентировочно составили:

→ личного состава – около 18 900 человек;

→ танков – 698;

→ боевых бронированных машин ‒ 1891;

→ артиллерийских систем – 332;

→ РСЗО – 108;

→ средств ПВО – 55;

→ самолетов – 150;

→ вертолетов – 135;

→ автомобильной техники – 1358;

→ кораблей/катеров – семь;

→ цистерн с ГСМ – 76;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;

→ специальной техники – ​​95;

→ пусковых установок ОТРК – четыре.

В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Оксана Житнюк

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