За 42 дня войны в Украине уничтожено уже 18 900 российских оккупантов – Генштаб
За 42 дня войны против Украины российские войска потеряли почти 700 танков, 150 самолетов, 135 вертолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 18 900, сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 7 апреля ориентировочно составили:
→ личного состава – около 18 900 человек;
→ танков – 698;
→ боевых бронированных машин ‒ 1891;
→ артиллерийских систем – 332;
→ РСЗО – 108;
→ средств ПВО – 55;
→ самолетов – 150;
→ вертолетов – 135;
→ автомобильной техники – 1358;
→ кораблей/катеров – семь;
→ цистерн с ГСМ – 76;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
→ специальной техники – 95;
→ пусковых установок ОТРК – четыре.
В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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