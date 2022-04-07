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Россия ищет живую силу для войны: в военкоматы вызывают водителей и разведчиков – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 07:27
Россия ищет живую силу для войны: в военкоматы вызывают водителей и разведчиков – Генштаб - Фото
Фото - Генштаб

Российские оккупанты пытаются пополнить живой силой свои подразделения для продолжения войны против Украины, в связи с чем в военкоматы РФ начали вызывать уволенных со службы водителей, разведчиков, младших командиров под предлогом трехмесячных сборов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Часть выводимых из Украины российских подразделений размещается в палаточных городках в областях РФ возле границы. При этом российские военные отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях в Украине, морально-психологическое состояние личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению. 

На фоне этого российское командование ищет способы решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений. Военкоматы активизировали работу с военнообязанными, уволенными со службы после 2012 года, – это водители, механики-водители, разведчики, а также младшие командиры. Официальная причина вызова в военкоматы – якобы сборы по подготовке по указанным военным специальностям сроком на три месяца.

Россияне агитируют воевать против Украины и людей с "российским гражданством" в оккупированном Приднестровье.

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Оксана Житнюк
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война генштаб
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