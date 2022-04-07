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Ермак: Прямые военные потери России – $12,19 млрд за 42 дня полномасштабной войны

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 11:22
Ермак: Прямые военные потери России – $12,19 млрд за 42 дня полномасштабной войны - Фото
Уничтоженная российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

Россия за 42 дня войны понесла прямых военных потерь на $12,19 млрд. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Цифра моего утра. Прямые военные потери россии составляют $12,19 млрд за 42 дня полномасштабных военных действий в Украине", – написал он.

Организация Бюро инвестиционных программ сделала инфографику со структурами прямых потерь армии РФ. Нажмите на изображение, чтобы увеличить.

Читайте также: За 42 дня войны в Украине уничтожено уже 18 900 российских оккупантов – Генштаб

Ермак: Прямые военные потери России – $12,19 млрд за 42 дня полномасштабной войны

Марк Сировой
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