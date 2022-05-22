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Рубли превратились в фантики: оккупанты жалуются на выплаты за ранения – перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 10:42
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Из-за сильной девальвации 3 млн рублей выплаты за ранения не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских военных, которые удалось перехватить СБУ.  

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"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…" – рассказывает оккупант, уже получивший деньги за ранение.  

Его собеседник шутит, что для следующей выплаты нужно получить еще одну порцию "люлей" от ВСУ – "… еще одно ранение, и как раз хватит".

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Роман Брыль
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российские оккупанты перехват СБУ выплаты за ранения
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